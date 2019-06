Météo France : les prévisions pour ce dimanche 9 juin (et pour le début de semaine prochaine)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

La dépression Miguel responsable de l’instabilité de ces dernières heures s est décalée vers l’Angleterre. Son passage a été marqué par de fortes rafales de vent : jusque 119 km/h au Cap gris Nez, 109 à Boulogne sur Mer et 91 à Lille…Ce dimanche matin, retour à un temps calme mais très nuageux…En revanche, dans l'après-midi, le ciel s’agite à nouveau. Les nuages bourgeonnent une nouvelle fois, et des averses apparaissent. Au fil des heures, elles se généralisent à tous les Hauts-de-France. En revanche, le vent ne soufflera plus en rafales.Pour les températures ce matin, on s’attend à une amplitude entre 7 et 12 degrés. 8 à Laon et Montchalons. 9 à Saint Omer et Zudausques.Pour les maximales, on table sur du 17 à 21 degrés. 17 à Calais et Coulogne. 20 à Beauvais et Guignecourt.Pour la suite de ce long week-end de 3 jours, votrede pentecôte accueillera encore un ciel d’averses qui arrivera par la manche, avant de se généraliser à la région. A l’arrière, un temps plus sec débarque avec de belles apparitions du soleil par moment. Les températures elles devraient osciller entre 12 et 19 degrés., après une nuit plutôt calme dans l’ensemble, les arrosages reprennent par évolution diurne, cette fois encore en se généralisant au fil des heures.Températures de 10 à 17 degrés.Et puisjournée également maussade en perspective avec des remontées instables d’air chaud…Conséquences : nuages et pluies seront au menu de notre milieu de semaine. Avec des maximales qui pousseront jusque 20 degrés.