Météo France : les prévisions pour ce dimanche juillet (et le début de la semaine prochaine)

Les prévisions de Météo France pour le début de semaine prochaine

Ce dimanche en matinée, des bancs de nuages bas associés à des cirrus en altitude envahissent nos côtes, donnant temporairement une impression de grisaille, tandis que, partout ailleurs, le ciel est déjà bien dégagé.Au fil des heures, ces nuages bas disparaissent, et c’est un bel après-midi qui se met en place, même si la couverture nuageuse se renforce un peu en Picardie. Notons le flux de nord-est qui se renforce et donne quelques rafales jusque dans les terres.Les minimales restent très douces, 16 à 19° au littoral, 14 à 17 dans les terres, mais, sous le flux de nord, les maximales entament une légère baisse, avec 23 à 31°.Une fois les nuages du matin dissipés, la journée s’annonce estivale sur nos plages avec un soleil bien présent et de belles températures sur le sable. Attention toutefois à l’indice UV qui affiche une valeur de 7 !, les conditions anticycloniques se maintiennent et la semaine commence donc par une nouvelle belle journée ensoleillée, après la disparition de bancs de nuages bas sur le côtier. Quant aux températures, elles poursuivent la baisse entamée ce dimanche.les conditions anticycloniques sont perturbées par une petite limite dépressionnaire, et la journée s’annonce nettement plus nuageuse, et quelques gouttes sont possibles au littoral, le tout sous des maximales en forte baisse, et enfinvoit le retour d’un temps assez agréable sans chaleur excessive !