Météo France : prévisions pour ce jeudi 06 décembre et pour la fin de semaine

Jeudi

Dans l’après-midi, pas de changement

Températures

Pour les jours à venir dans les Hauts-de-France



Vendredi

Samedi

Et puis dimanche

Pour la Saint Nicolas, le temps ne sera guère réjouissant. Au petit matin, le ciel sera toujours bien encombré mais les pluies de la nuit se feront beaucoup plus éparses.L’ambiance restera maussade avec quelques gouttes anecdotiques ici ou là.Le vent s’oriente a l’ouest sud-ouest, modéré à assez fort au littoral, avec des rafales sur les départements côtiers jusque 50 km/hLes températuressont douces pour la saison, de9 à Lille et Roubaix10 à Saint Omer et ZudausquesPour les, on évoluera 7 degrés au-dessus des moyennes habituelles…13 à Valenciennes et Saint Amand les Eaux14 à Calais et CoulogneLe temps sera un peu plus instable encore. Les pluies seront plus significatives, prenant par moments un caractère orageux. Le vent sera également plus fort, avec des rafales jusque 70 km/h voire 80 par moment, dans l’intérieur comme en bord de mer. Sous les orages, les bourrasques pourraient être + présentes encore.Températures de 7 à 12 degrésLe ciel est changeant, plus ou moins chargé, avec des passages nuageux porteurs d’averses, devant plus éparses au fil des heures, avant qu’une nouvelle dégradation ne s’invite en fin de journée avec son lot de pluie.Températures de 7 à 11 degrésL’ambiance restera maussade avec encore de fréquentes averses. On retrouvera toujours du vent en rafales.Températures de 7 à 10 degrésTextes : Thomas Leridez