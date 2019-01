Météo France : prévisions pour ce jeudi 10 janvier et pour la fin de semaine

Mercredi

Vendredi

Samedi

Enfin dimanche

, mais déjà en bord de mer les nuages sont plus présents pouvant même lâcher quelques gouttes, à l’approche de la prochaine dégradation.avec le retour de petites gelées dans l’intérieur (attention sur les routes qui peuvent être glissantes par endroit !) puisque Météo France annonce -1° à +2° dans les terres, 4 à 6° sur le littoral.sur l’est de la région, il va hélas céder sa place aux nuages. Quant aux pluies faibles associées à la perturbation, elles vont arriver par l’ouest en fin d’après-midi pour ensuite se décaler en cours de soirée et de nuit, vers l’est des Hauts-de-France, où les précipitations peuvent prendre un caractère hivernal (quelques flocons, rien de bien signifiant rassurez-vous !)Les maximales du jour baissent également, principalement sur le sud et l’est de la région : 3 à 8° au meilleur de la journée.Pour la suite, si nous voyons le soleil il ne devrait pas être présent longtemps !Vendredi la région sera toujours sous les nuages de la perturbation qui délivreront des pluies faibles, sans doute plus modérées sur l’est où vous pourrez avoir quelques flocons qui tiendront temporairement au sol.Le soleil pourra faire de timides apparitions, mais les nuages seront majoritaires (quelques précipitations éparses sont possibles). Le vent orienté à l’ouest soufflera en pointes de 40 à 50 km/h dans l’intérieur, 60 à 70 km/h sur la façade maritime.Nous devrions observer une belle remontée des températures (6° et 10° pour les moyennes) une couverture nuageuse toujours importante qui ne laissera qu’une place furtive aux rayons du soleil qui réussiront à la transpercer !Textes : Anne-Sophie Roquette