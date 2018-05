Météo France : prévisions pour ce jeudi 10 mai et pour les prochains jours

Jeudi

Une perturbation de faible activité est arrivée pendant la nuit et pour commencer la journée nous la retrouvons sur le nord-ouest de la région.Heureusement elle est essentiellement nuageuse, tout au plus de très faibles précipitations (quelques traces, au plus 1 mm de cumul) en se rapprochant du littoral. Plus on descendra vers le sud de la région, plus il y aura des éclaircies.Si les petites pluies ne touchent pas l’ensemble de notre territoire, en revanche tout le monde est concerné par le vent de secteur nord-ouest qui souffle en rafales de l’ordre de 40 km/h jusqu’à 50 voire 60 km/h sur le littoral.À la mi-journée, la « timide dégradation » nous quitte, elle nous laisse le vent sensible qui se calmera en fin de journée,Regardons les températures à présent :Les minimales évoluent de 8 à 11° et sont de saison. Les maximales sont en baisse 15 à 17° en bord de mer, 16 à 18° dans l’intérieur, un peu fraîches par rapport à ces derniers jours, mais dans les normes !(jour de Saint Mamert remplacé aujourd‘hui par Estelle) nous bénéficions d’une petite poussée anticyclonique.Les températures minimales baisseront un peu (6 à 10°) mais pas les maximales qui reprennent même un peu de « couleur estivale » avec 18 à 20° sur les côtes et 19 à 22° dans les terres.(jour de Saint Pancrace remplacé par Achille) point de gelées à l’horizon ! Météo France prévoit 10 à 13° pour commencer la journée, et 15 à 22° l’après-midi. Mais, elles s’enfoncent difficilement vers l’est de la région à la mi-journée et seront suivies à priori d’un régime d’averses pour la fin de journée (cumul entre 5 et 10 mm).(jour de Saint Servais remplacé par Rolande) sera la journée la plus fraîche de la semaine 6 à 9° pour les minimales, et 14 à 16° pour les maximales. Le temps lui sera mitigé, éclaircies et passages nuageux le matin, averses l’après-midi qui pourront même localement être orageuses.Nous en aurons terminé avec nos fameux « Saints de Glace » les jardiniers pourront repiquer les plants en pleine terre, mais nous aurons aussi laissé de côté pour quelques temps (pas trop longtemps j’espère !) la météo estivale de ces derniers jours !Textes Anne-Sophie Roquette