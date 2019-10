Météo France : prévisions pour ce jeudi 10 octobre et pour la fin de semaine

Jeudi

Dans l’après-midi

Températures



► Vendredi

► Samedi

► Dimanche

Après une nuit bien arrosée les conditions météo vont temporairement s’améliorer grâce à l’anticyclone des Açores qui permet aux pressions de remonter !Le ciel de ce matin est toutefois chargé de nuages porteurs d’averses qui deviennent plus éparses, sauf en tout début de journée où, sur le Pas-de-Calais, elles peuvent encore être « virulentes ». Les rayons du soleil vont quand même réussir à transpercer les nuages pour notre plus grand plaisir ! Sous les averses, le vent souffle encore en rafales de 40 à 50 km/h.De petites ondées peuvent encore tomber le long de la frontière belge. Sur le reste de la région même si ce sont les nuages qui restent majoritaires, le temps redevient sec. Sur le nord des Hauts-de-France en fin de journée une bande de nuages apportera de faibles pluies.Les températures du petit matin s’échelonnent de 8 à 13° de Jenlain à Cucq, les maximales retrouvent des valeurs de saison et sont donc en hausse par rapport à hier 16 à 18°.Le temps va s’améliorer encore une fois par le sud de la région. Dans l’après-midi, de belles éclaircies vont se développer plus au nord. De petites pluies faibles semblent résister jusqu’en fin de journée.Toujours plus de soleil sur le sud que sur le nord, quelques gouttes restent possibles jusqu’à la mi-journée sur le Nord et le Pas-de-Calais.Embellie pour tout le monde ! Quelques grisailles matinales puis le soleil va reprendre la main pour nous offrir une très belle journée avec des températures qui vont grimper jusque 24° l’après-midi ! Il faudra en profiter car des nuages élevés vont arriver en fin de journée, ils sont bien sûr annonciateurs de la prochaine perturbation !Texte : Anne-Sophie Roquette