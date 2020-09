Météo France : prévisions pour ce jeudi 10 septembre et pour les prochains jours

► JeudiNous conservons (et au moins jusque dimanche) de bonnes conditions anticycloniques, en marge des systèmes perturbés qui circulent plus au nord. Arrivée d'un front froid de faible activité qui s'évacue en cours de nuit, nous laissant le matin un ciel bien dégagé au nord et encore pas mal de nébulosité plus au sud. Le vent a viré à l'est et reste faible.Ce flux repasse au secteur nord dans l'après-midi, tout en restant faible.Côté ciel, on ne parle pas de grand beau temps, mais le soleil est généralement bien présent malgré la présence persistante des nuages au centre du territoire.► TempératuresLes minimales restent très douces pour la période : 14 ou 15° en bordure maritime, 14 à 17 du nord au sud dans les terres.Le flux de nord tempère largement les maximales qui sont légèrement en baisse mais restent agréables : 20° à la côte, 21 ou 22 au nord, et jusque 25 ou 26 au sud.► Pour les prochains joursC'est un temps très agréable qui nous attend jusque dimanche : après dissipation des quelques brumes ou brouillards formés en fin de nuit le soleil règne quasiment sans partage de la matinée à la tombée de la nuit accompagné d'un petit vent faible et de températures bien agréables pour la période : minimales 10 ou 11° en moyenne, maximales 23 ou 24.► Qualité de l'air jeudi 10 septembreLa qualité de l'air sera bonne sur l'ensemble de la région, même si une légère augmentation des concentrations de polluants reste possible.Conseil Atmo du jour : n'oubliez pas d'aérer votre logement et renouveler l'air de votre intérieur : aérez au moins 2 fois par jour pendant 10 minutes de préférence le matin et en fin de journée.Enfin, le virus circule toujours activement, alors, pour nous protéger et protéger les autres, et notamment les personnes les plus fragiles, continuons à respecter à la lettre les gestes barrière.Texte : Paul Renard