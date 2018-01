Météo France : les prévisions pour ce jeudi 11 janvier (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour ce jeudi

Carte Météo France pour ce jeudi matin

Carte Météo France pour ce jeudi après-midi

Carte Météo France pour ce jeudi matin

Carte Météo France pour ce jeudi après-midi



Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Brumes et brouillards, localement denses, se sont développés cette nuit. Par endroit ils vont persister une bonne partie de la matinée, prudence sur les routes ! Hélas, la couleur du jour sera encore et toujours le gris, puisque l’après-midi la grisaille du matin va se transformer en nuages bas ne laissant que très peu de place aux rayons du soleil. En milieu d’après-midi, une masse d’air plus humide pourrait même apporter des pluies faibles sur l’ouest.Les températures du jour, 3 à 5° pour les minimales, 7 et 8° pour les maximales.les conditions redeviennent légèrement anticycloniques, piégeant l’humidité en basses couches, le ciel sera donc couvert une bonne partie de la journée mais (croisons les doigts) Météo France reste optimiste en prévoit quelques éclaircies l’après-midi. (T° 3/6)toujours des conditions anticycloniques, toujours beaucoup de grisaille le matin mais sans doute plus d’éclaircies l’après-midi. (T° 3/6)Enfin la tendance pour le14 janvier : à l’heure qu’il est le ciel devrait se dégager dans la nuit de samedi à dimanche, favorisant la baisse des températures minimales qui redeviennent proches de 0°, et si la journée commence bien, dans l’après-midi c’est un ciel couvert qui concernera le sud de la région, il sera voilé sur le nord. (Indice de confiance de 3 sur 5 donc à vérifier bien sûr !)