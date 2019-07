Météo France : les prévisions pour ce jeudi 11 juillet (et pour la fin de semaine)

Jeudi



Températures



Les prévisions de Météo France pour les prochains jours



Vendredi

Samedi

Dimanche

Une perturbation atténuée circule sur la région ce matin, selon Météo France. Le ciel est généralement couvert, mais une impression de « luminosité » arrive quand même à percer. Sur le sud-est de la région, des vents forts en altitude favorisent la formation de quelques averses.Le vent orienté au sud, sud-ouest le matin est faible.Dans l’après-midi, le vent va basculer un peu plus au secteur ouest, et en profitera pour se renforcer notamment sur les côtes (20 à 30 km/h). Quant au ciel de l’après-midi, il va au fil des heures s’éclaircir laissant revenir le soleil (avant qu’en cours de nuit prochaine d’autres nuages arrivent par l’ouest).Minimales et maximales sont en hausse aujourd’hui !13 à 17° au petit matin, 21 à 28° au meilleur de la journée.Les fameux nuages qui arrivent en cours de nuit sont ceux d’un « front froid » faiblement actif qui va jusqu’en matinée délivrer de petites pluies faibles. A la mi-journée nous allons retrouver des apparitions du soleil dans un ciel de traîne peu actif lui aussi, mais quelques ondées vont quand même se déclencher l’après-midi. Elles semblent à, l’heure actuelle, plus fréquentes sur la moitié nord de la région. Minimales de 11 à 15°, maximales de 22 à 25°.Le matin des nuages vont débouler de la mer du Nord rendant le ciel chargé, porteur d’averses régulières. L’après-midi devrait redevenir plus lumineuse mais les averses seront plus fréquentes sur l’est de la région. Le soir, le risque de précipitations diminue nettement, mais les passages nuageux seront nombreux. Le vent orienté au nord sera sensible (rafales de 40 à 50 km/h)Températures minimales de 11 à 16°, maximales de 20 à 24°.Lente évolution vers le mieux même si les nuages vont rester nombreux, les éclaircies vont prendre le relai l’après-midi et si averses il y a elles seront rares. Minimales de 11 à 14°, maximales de 20 à 24°.Textes : Anne-Sophie Roquette