Météo France : les prévisions pour ce jeudi 11 octobre (et pour la fin de semaine)

La dégradation de faible intensité arrivée durant la nuit est encore présente ce matin sur l’est de la région et peut encore donner quelques averses,. À l’arrière, les éclaircies ont déjà fait leur retour et le ciel d’abord nuageux va vite redevenir peu nuageux. Le vent, orienté au sud, est plus marqué que ces derniers jours et quelques pointes autour de 40 km/h se font sentir près des côtes.Même si notre après-midi s’annonce bien ensoleillée, un voile de nuages élevés va arriver par l’ouest. Il annonce un autre front pluvio-instable en approche par l’ouest, qui cette fois-ci semble être plus actif que celui de la nuit dernière. Dès la fin d’après-midi, Météo France nous signale que des averses parfois orageuses peuvent toucher une large frange littorale, ces averses vont progresser dans l’intérieur en se « désagrégeant » au fur et à mesure de leur progression. Toutefois, les cumuls de pluie peuvent localement être compris entre 7 et 15 mm. Le vent se renforce sur l’ensemble de notre territoire (rafales de 40 à 50 km/h).Les températures au lever du jour sont 5° au-dessus des normales et très homogènes, affichant 14 à 16°.L’après-midi, les températures (à cause du flux de secteur sud) grimpent d’un échelon puisque sont prévus 23 à 26° sur les Hauts-de-France.Nous serons à l’arrière de la dégradation « nocturne » mais aussi en marge d’un temps perturbé sur les îles britanniques. Ce qui nous apportera des nuages élevés mais aussi parfois des nuages un peu plus bas qui pourront cacher le soleil, ceci dit en fin de journée il y aura de moins en moins de nuages donc globalement le temps restera « agréable ». Le vent sera toujours modéré à assez-fort et les températures baisseront un peu : 10 à 13° le matin, 20 à 25° l’après-midi.et une nouvelle fois des températures élevées (12 à 16° pour les minimales, 24 à 26° pour les maximales). Seul bémol le vent qui va se renforcer en cours de journée (rafales entre 50 et 60 km/h).Il faudra profiter du premier jour du week-end car le lendemain sera complètement différent.(des éclaircies devraient revenir par l’ouest dans l’après-midi) avec certes des minimales encore douces (12 à 14°) mais des maximales en nette baisse (elles perdront jusqu’à 7°) 16 à 20°.Textes : Anne-Sophie Roquette