Météo France : les prévisions pour ce jeudi 12 avril (et la fin de la semaine)

Les prévisions de Météo France pour ce jeudi

Carte Météo France pour ce jeudi matin

Carte Météo France pour ce jeudi matin

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

« A la Saint Jules, mauvais temps n’est pas installé pour longtemps ». Pourquoi commencer le bulletin de ce jeudi 12 avril avec le dicton du jour ? Parce qu’il ne va pas faire beau aujourd’hui, selonCette nuit de la grisaille a gagné la région à l’ouest d’une ligne Valenciennes/Paris. Brumes et bancs de brouillard peuvent être localement denses et tenaces donc prudence sur les routes ! Ailleurs, ce sont les nuages élevés déjà présents, qui vont s’épaissir.Certes, les visibilités vont s’améliorer dans la matinée (sauf peut-être sur le littoral où vous pourriez rester dans une ambiance « crasseuse » jusqu’à l’arrivée des pluies) mais par l’est de la région, le ciel se charge de plus en plus et des averses vont commencer à se manifester autour de la mi-journée.Le vent de nord-est à nord est faible.Pas mieux pour l’après-midi, le ciel reste encombré accompagné de fréquentes averses qui auront gagné tous nos départements. Les averses seront parfois marquées et/ou orageuses, la situation semble ne s’améliorer qu’en fin de journée début de soirée par l’est avec le retour d’un temps plus calme et d’éclaircies.Bien que toujours douces les températures vont accuser une légère baisse : 6° à 8° au lever du jour, 13° à 17° l’après-midi.Alors ce dicton ? Vous en pensez quoi ? Parce que, honnêtement, il est vrai pour la suite !matin, la grisaille (brume et brouillard) sera présente sur l’ouest de notre territoire, elle se dissipe en matinée (toujours un peu plus lentement sur les côtes). Pour la suite nous retrouvons un ciel changeant bien lumineux, où nuages et éclaircies vont cohabiter, de rares averses localisées sont possibles. Le vent faible et variable du matin, s’établira au sud en journée.Minimales prévues : de 6° à 8°. Maximales : 14° à 17° en bord de mer, 17° à 19° ailleurs.il semblerait une nouvelle fois que la frange littorale se réveille sous la grisaille alors qu’ailleurs le ciel sera bien ensoleillé. Ensuite des nuages vont se développer par l’ouest et finiront par lâcher quelques averses à l’ouest d’une ligne Valenciennes/Paris (à l’est ce sera plus insignifiant). Le vent sera de sud-sud-ouest faible à modéré et les températures remontent un peu : 7° à 8° pour les minimales, 14° à 17° en bord de mer mais 17 à 20° (localement 21°) pour les maximales !Terminons par la tendance pour: le ciel va rester changeant (plus chargé en matinée) il va devenir plus variable l’après-midi nous offrant de belles éclaircies, une ondée pourrait survenir l’après-midi, mais cela reste tellement anecdotique que nous n’en avons même mis sur la carte !La hausse du thermomètre se confirme : 9° à 10° au lever du jour sur l’ensemble de la région, 16° à 18° l’après-midi sur la façade maritime, 20 et 21° dans l’intérieur.