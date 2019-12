Météo France : les prévisions pour ce jeudi 12 décembre (et pour les prochains jours)

Jeudi



Températures



Les prévisions de Météo France pour les prochains jours



Vendredi

Samedi

Dimanche

Qualité de l’air

Après le passage d’un front secondaire la nuit dernière, petit répit ce matin, selon Météo France. La matinée se déroule sous un ciel chargé de nuages qui laissent peu de place au soleil, mais des averses persistent sur le côtier. Le vent bascule au secteur sud, il commence à se renforcer et souffle déjà en pointes autour de 40 km/h sur la façade maritime.Dans l’après-midi, les rafales seront généralisées (jusqu’à 60 km/h en bord de mer, 40/50 dans les terres) et nous verrons arriver par le sud la prochaine perturbation. Elle traversera toute la région en se dirigeant vers la Belgique, et nous laissera pour la nuit prochaine des nuages et des pluies faibles qui deviendront averses.Les minima du jour sont en baisse par rapport à hier, localement des gelées sont possibles avec sous-abri 1° et 2° dans l’intérieur, 3° à 5° en se rapprochant du littoral. Les maximales accusent aussi une baisse, mais de moindre importance puisque Météo France annonce 6° dans l’Avesnois à 11° dans le Boulonnais.Un vendredi 13 qui ne nous gâte pas côté ciel ! Il se déroulera sous un ciel de traîne plus ou moins actif, entre deux averses nous aurons quand même de belles éclaircies. Il n’y a qu’en fin de journée que les précipitations feront une petite pause, mais hélas, arrivera très vite une nouvelle dégradation pluvieuse pour la nuit suivante. A noter le vent qui restera sensible avec des rafales qui pourront atteindre 90 km/h sur les côtes de la Manche. Les températures afficheront une petite hausse.Une journée venteuse, avec des fréquentes averses qui vont débouler toute la journée, seule « consolation » la lente remontée des températures.Une journée dominicale qui s’annonce résolument grise et souvent pluvieuse, encore du vent… Bref, une journée à passer en famille en regardant les programmes de France3 Hauts-de-France !La qualité de l'air reste bonne grâce au vent prévu qui continue à disperser les polluants atmosphériques. Petit rappel d’ATMO Hauts-de-France : Le chauffage domestique émet des particules polluantes, faire entretenir votre chaudière et votre conduit de cheminée permet de limiter la pollution et de consommer moins d'énergie.Textes : Anne-Sophie Roquette