Météo France : prévisions pour ce jeudi 12 novembre et pour la fin de semaine

► JeudiEn matinée, on retrouve quelques ondées sur la frange littorale, et ponctuellement un coup de tonnerre, tandis qu'ailleurs, le soleil reprend la main.Le vent faiblit et les rafales ne dépassent plus les 40 kilomètres par heure.► Dans l'après-midiLe vent se fait plutôt faible à tout juste modéré. Le ciel se fait plus variable vers la frontière Belge, plus lumineux ailleurs, mais notons qu'une petite ondée reste possible sur le Nord et le Pas-de-Calais.► TempératuresAu petit matin, les minimales s'échelonnent de 7 à 10° dans les terres, 10 ou 11 sur le littoral.Les maximales sont encore 4 à 6° au-dessus des moyennes et affichent 13 ou 14° partout.► VendrediEn cours de nuit, une nouvelle perturbation aborde les Hauts-de-France. Elle circule cette fois plus lentement, apportant un ciel bien gris et de faibles précipitations, généralisées au matin et qui se décalent vers le sud-est en cours d'après-midi.Le vent de sud est sensible, les minimales, en baisse, affichent 5 à 9, les maximales, en hausse, atteignent 13 à 16.► SamediOn retrouve un peu de pluie le matin et quelques éclaircies l'après-midi, avant, de nouveau un ciel couvert et pluvieux dans la nuit.Le vent est encore bien sensible.Les minimales sont comprises entre 9 et 11°, les maximales entre 15 et 16.► DimancheDans un flux de sud-ouest assez fort, c'est l'arrivée d'une nouvelle dégradation porteuse de pluies plus marquées. Côté mercure, les valeurs restent stables, avec 10 à 12° au plus frais, 14 à 16 au meilleur de la journée.► Qualité de l'airAujourd'hui, la qualité de l'air restera bonne sur les Hauts-de-France, les concentrations de polluants restant peu élevées en raison du maintien de bonnes conditions de dispersion.Les déchèteries restent ouvertes durant le confinement : n'hésitez pas à y déposer les déchets verts de votre jardin : une meilleure gestion de nos déchets contribue à diminuer la pollution.Texte : Paul Renard