Météo France : prévisions pour ce jeudi 13 décembre et pour la fin de semaine

Abordons la tendance du week-end.

Des nuages bas sont revenus cette nuit chargeant le ciel de la région, mais très vite en matinée, ils vont se disloquer pour laisser réapparaître le soleil. A priori moins de réductions de visibilités ce matin car le vent se renforce et souffle modérément (20 km/h)Il va se renforcer pour atteindre en rafales, des pointes autour de 40 km/h.Les températures deviennent de plus en plus froides.. De -2° à 0° dans les terres, de -1° à +1° en bord de mer. Les gelées sont donc largement présentes sur la région. Avec le vent déjà sensible le matin, le ressenti (puisque ce sont des températures « à l’abri du vent ») à cause du refroidissement éolien sera plutôt de l’ordre de -4°/-5°.Le froid va encore se renforcer vendredi. Côté ciel nous aurons une belle journée bien ensoleillée, le vent va redevenir faible mais les températures vont poursuivre leur baisse : Minimales de -5° à -3° dans l’intérieur, de -2° à 0° sur le littoral, maximales de -1° à +1° (localement +2° sur les côtes).La situation risque de se « compliquer » temporairement.Ensuite, une perturbation en approche va, au fil des heures, apporter de plus en plus de nuages et en fin d’après-midi par l’ouest vont arriver les premières précipitations qui ensuite, se décaleront vers l’est de la région.C’est à ce moment-là que la situation pourrait être « compliquée » car même si de l’air plus chaud arrive, les maximales (5° à 10°) ne seront atteintes que dans la nuit de samedi à dimanche. Avant 20h, il ne fera pas plus de 0° à 3°, d’où, à l’heure où nous écrivons ces lignes,. Quant au vent il va se renforcer, ses rafales atteindront 40 à 60 km/h en fin de journée, 60 à 80 km/h sur le nord de la région en cours de nuit suivante.Textes : Anne-Sophie Roquette