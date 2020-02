Météo France : prévisions pour ce jeudi 13 février et pour les prochains jours

► JeudiL’accalmie aura été de courte durée, puisque cette nuit est arrivée une nouvelle perturbation. Le vent s’est déjà renforcé en seconde partie de nuit (rafales de 50 à 80 km/h), et les pluies faibles et éparses de la fin de nuit, deviennent, ce matin, faibles à modérées en circulant d’ouest en est sur la région. Le vent se renforce également dans la matinée, il devient assez-fort avec des rafales de 60 à 90 km/h, voire 100 à 10 km/h sur le littoral.A la mi-journée la perturbation nous quitte, mais va nous laisser sous un ciel de traîne actif, il sera très changeant porteur d’averses parfois orageuses et accompagnées par moment de grésil et de fortes rafales comme ce matin.► TempératuresLes températures du jour s’échelonnent de 3° à 5° pour commencer la journée, et atteindront au mieux 9° à Locquignol à 12° à Chantilly.► VendrediLa légère remontée des pressions nous offrira à nouveau une journée de répit. Certes le ciel sera essentiellement nuageux, mais on peut croire à quelques apparitions du soleil. Seules quelques pointes de 40 à 50 km/h sont attendues en bord de mer l’après-midi. Minimales de 4° à 6°, maximales de 9° à 12°.► SamediLa journée se déroulera en marge d’une dégradation située en Manche et qui va nous concerner dimanche. Le ciel sera donc majoritairement chargé de nuages pouvant lâcher quelques gouttes, mais le vent commencera à se renforcer, rafales de 50 à 80 km/h. Ces rafales semblent s’intensifier en cours de nuit suivante (70 à 90 km/h voire 100 km/h). Minima de 5° à 9°, maxima de 12° à 14°.► DimancheDu gris, de la pluie et encore du vent ? Après la tempête Ciara, place à Dennis ? Restons « prudents » sur cette nouvelle tempête qui pour le moment semble passer au nord de la région, mais dont les rafales seront fortes en journée (70 à 100 km/h voire ponctuellement plus) ce qui laisse envisager un nouveau « coup de vent » pour le week-end. A suivre bien sûr d’ici là !► Qualité de l’air avec ATMO Hauts-de-France :La qualité de l'air devrait rester bonne en Hauts de France, en raison du temps perturbé et pluvieux qui touchera l'ensemble de la région.Texte : Anne-Sophie