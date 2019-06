Météo France : les prévisions pour ce jeudi 13 juin (et pour la fin de semaine)

Jeudi



La journée va commencer sous un ciel encombré de nuages, porteurs d’ondées sur le littoral, le tout accompagné d’un vent modéré et de quelques pointes de 40 à 50 km/h, selon Météo France.Ensuite le ciel va devenir plus changeant, mais dès la mi-journée le risque d’averses va gagner l’ensemble de la région et au fil des heures, ces averses pourront être orageuses, d’abord sur l’ouest de la région puis sur l’est en soirée. Le vent reste sensible et souffle en pointe de 40 à 60 km/h voire plus sous les orages.C’est en cours de nuit prochaine que les précipitations vont s’estomper sauf sur l’est de notre territoire où, avec des remontées d’air humide, elles semblent se réactiver et rester jusqu’à vendredi matin.Les températures matinales évoluent peu, 9 à 12°, les maximales amorcent une légère hausse surtout sur le sud de la région 18 à 20°, car plus au nord Météo France ne prévoit que 15 à 19°.Les fameuses averses réactivées en cours de nuit sur l’est des Hauts-de-France vont s’évacuer en matinée pour ensuite offrir comme sur l’ensemble de nos départements une journée plutôt bien ensoleillée, mais en fin de journée par le sud-est de nouveaux nuages vont arriver et donneront des précipitations instables sur une bonne moitié est de la région en cours de nuit suivante. Les minimales seront sensiblement les mêmes que la veille, en revanche les maximales vont bien remonter, 17 à 20° le long des côtes, 20 à 23° partout ailleurs !Les bonnes averses de la nuit se décalent et s’atténuent en matinée, la journée semble rester bien lumineuse même si quelques ondées éparses sont possibles sous les nuages les plus épais. Minimales de 11 à 13°, maximales de 20 à 22°.Les papas des Hauts-de-France verront le soleil, peut-être aussi à partir de la mi-journée sur l’ouest quelques ondées, le vent sera modéré avec des pointes autour de 40 km/h et les températures resteront clémentes (11 à 13° le matin, 19 à 21° l’après-midi) avant le retour de la chaleur pour débuter la semaine prochaine ? À suivre ! L’indice de confiance pour cette échéance est de 4 sur 5.Textes : Anne-Sophie Roquette