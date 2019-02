Météo France : les prévisions pour ce jeudi 14 février (et pour la fin de semaine)

Jeudi

Dans l’après-midi

Températures

Les prévisions de Météo France pour la fin de semaine

Vendredi

Samedi

Et puis dimanche, le temps reste sec.

Nous restons protégés par un anticyclone avec un flux continental qui assèche la masse d’air, et les brouillards seront moins nombreux que ces jours derniers, selon Météo France.Les quelques nuages élevés du matin disparaissent, au profit d’un franc soleil.Les conditions anticycloniques continuent de bloquer toutes les offensives nuageuses et c’est donc un temps idéal qui nous attend.De -2 à 2 degrés.-2 à Beauvais et Auchy la Montagne2 à Dunkerque et Grand Fort PhilippeElles seront douces pour la saison et donc au-dessus des moyennes.11 pour Amiens et Corbie13 à Valenciennes et Saint-Amand-les-EauxL’anticyclone reste toujours aussi efficace et bloque encore les nuages présents sur le proche atlantique.Le soleil devrait donc régner en maitre.Les températures minimales, elles, sont en hausse et retrouvent des niveaux de saison. Les maximales seront toujours au-dessus des moyennes, de 1 à 11 degrés sur la journée.Les pressions faiblissent temporairement sur la Côte, laissant libre court à quelques apports d’humidité.Ailleurs le soleil domine largement pour la journée.En matinée, quelques brouillards peuvent localement se développer mais vite se dissiper. Et ensuite le soleil retrouvera les commandes et continuera de mettre en échec toutes les attaques nuageuses.Températures de 2 à 12 degrésTextes : Thomas Leridez