Météo France, prévisions pour ce jeudi 14 janvier et pour les prochains jours

► Un jeudi à vite oublier !

En effet, une dépression vient se centrer sur la région. La perturbation arrivée hier est toujours là, nous sommes aujourd’hui dans ce qui s’appelle le « front chaud ». Une matinée maussade donc, avec un ciel couvert qui délivre des pluies continues, faibles à souvent modérées notamment sur la façade ouest.

À noter que du côté de l’Avesnois et de la Thiérache, un peu de neige est possible sur les hauteurs.

Les pluies se maintiennent l’après-midi, en 24h, Météo France annonce des cumuls « d’eau » généralement compris entre 15 et 30 mm, mais sur l’ouest de la Somme et du Nord-Pas-de-Calais, ils peuvent atteindre 20 à 40mm. Le long de la frontière belge, un peu de neige va venir accompagner la pluie dans le courant de l’après-midi, en soirée seule la neige va continuer à tomber et devrait saupoudrer l’ensemble de nos départements.

À noter un renforcement du vent (orienté au sud-est) sur la côte, avec des rafales de 60 à 70 km/h.

► Températures

Les températures minimales mais aussi maximales, sont hétérogènes en fonction de l’endroit où nous sommes.

Les minimales affichent 1° à 3° sur le Nord et le Pas-de-Calais, 3° à 7° sur la Picardie, c’est la même chose pour les maximales qui sont plus élevées en terre picarde : 6° à 10° tandis qu’elles seront de 4° et 5° dans le département du Nord, de 5° à 8° dans le Pas-de-Calais.

► Vendredi

Un peu de neige au sol au lever du jour (par endroit la neige tombera certainement encore un peu) dans une ambiance bien froide ! Attention aux phénomènes glissants sur les routes ! En effet, il ne faut pas attendre plus que de -3° à 0° pour commencer la journée !

Heureusement, côté ciel nous allons vers le mieux, les précipitions nous quittent par l’Aisne dans la matinée et l’après-midi va se dérouler sous un ciel nous offrant de belles éclaircies. En revanche, le soleil ne va pas faire grimper les thermomètres, puisque Météo France prévoit entre 0° et 2° en général, 3° ou 4° sur la façade maritime.

► Samedi

Hélas les conditions météorologiques semblent vite se dégrader, dans la matinée le ciel va se couvrir, les premières pluies (faibles) vont toucher la côte autour de la mi-journée. Ces pluies vont ensuite gagner toute la région et peuvent alors s’accompagner d’un peu de neige, voire de faibles précipitations verglaçantes (ce sera à surveiller, l’échéance est un peu loin pour confirmer ce risque). Il fera encore plus froid le matin : de -2° à -5° dans les terres, de 0° à -2° en bord de mer, maximales toujours froides dans l’intérieur : de -1° à +3°, et de 4° à 6° sur le littoral.

► Dimanche

Notre journée dominicale semble nous apporter un temps plus calme. Même si de rares averses (parfois neigeuses en tout début de journée) peuvent encore tomber, c’est un après-midi au sec qui nous attend avec alternance de passages nuageux et d’éclaircies, et des températures qui vont « jouer au yoyo » en repartant à la hausse (pour combien de temps ?) : Minimales de 1° à 3°, maximales de 5° à 8°.

► Qualité de l’air

La qualité de l'air devrait être moyenne sur l'ensemble de la région et les concentrations en particules et en ozone devraient rester très homogènes.

Ce temps maussade favorise en effet la dispersion des polluants et contribue à un air meilleur ! Retrouvez toutes les mesures de la qualité de l'air sur www.atmo-hdf.fr.

Texte : Anne-Sophie Roquette.