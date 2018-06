Météo France : prévisions pour ce jeudi 14 juin et pour les prochains jours

Jeudi

Températures

Vendredi



La tendance pour le week-end :



Samedi



Enfin pour dimanche

Malgré des pressions relativement élevées, une perturbation va s’inviter sur les Hauts-de-France, la bonne nouvelle c’est que grâce au champ de pressions anticycloniques, elle est atténuée.Concrètement la journée commence par un dégradé nuageux. Plus nous nous rapprochons des côtes, plus le ciel s’assombrit. En fin de matinée, les petites pluies qui tombent sur la Manche vont toucher le littoral avant de progresser dans l’intérieur l‘après-midi. Pas de soleil donc cet après-midi, sauf sur les côtes peut-être en fin de journée, le ciel va rester couvert et faiblement pluvieux jusqu’en milieu de nuit.Dès le matin le vent, de secteur sud-ouest faible à modéré, souffle en rafales (50 à 60 km/h) sur la frange maritime.Les températures évoluent de, deNous serons à l’arrière de la perturbation. Cette journée s’annonce calme (quelques nuages bas le long des côtes le matin) plutôt bien ensoleillée peut-être un peu plus de nuages sur l’est de la région. Quant aux températures elles remonteront légèrement (12° et 23°)Il va commencer sous le soleil puis les nuages deviendront de plus en plus nombreux avec un risque d’averses l’après-midi. (T° 12/22)C’est le jour de la Fête des Pères, mais aussi de la brocante de Maroilles, avec un indice de confiance de 2 sur 5 (donc peu fiable à l’heure qu’il est !) nous devrions garder un temps agréable même si dans l’après-midi les nuages bourgeonneront et menaceront peut-être d’une petite averse.( T° 12/21 et de saison !)Textes : Anne-Sophie Roquette