Météo France : les prévisions pour ce jeudi 14 mai (et pour la fin de semaine)

► Jeudi En ce 135ème jour de l’année, nous bénéficions encore de conditions anticycloniques. Le ciel est peu nuageux à nuageux sur la région, mais sur le nord-ouest du Pas-de-Calais, il semblerait que les nuages soient vraiment très nombreux ce matin et peuvent lâcher quelques gouttes. Le vent orienté au nord-est reste modéré avec des pointes de 40 à 50 km/h. Ce sera le cas toute la journée.► L’après-midi Le ciel de l’après-midi nous réserve une belle amélioration à l’inverse de ces deux derniers jours, les éclaircies seront bien présentes et les nuages vont disparaître en soirée.► Températures Bien que toujours inférieures aux valeurs de saison les températures remontent d’une toute petite marche ! Météo France annonce un minimum de 2° ce matin à Maubeuge, 3° à 5° dans l’intérieur, 6° et 7° sur la côte. Les maximales elles, iront de 11° dans le dunkerquois, à 16° pour Verneuil-en-Halatte. ► Vendredi La dorsale anticyclonique va s’étendre de l’Irlande jusqu’en Allemagne. La matinée nous offrira un ciel quasi dégagé, dans l’après-midi quelques nuages réussiront à se glisser dans le ciel. Le vent sera toujours modéré. Températures minimales de 2° à 6°, maximales de 14° à 17°.► Samedi Changement de flux ! Il va petit à petit basculer vers le nord-ouest, puis l’ouest. Tout comme la veille, les nuages seront plus nombreux l’après-midi mais resteront inoffensifs. Le vent sera faible à modéré. Les températures minimales seront toujours fraîches, 2° à 6°, les maximales atteindront des valeurs de saison avec 14° à 18°.► Dimanche Nous devrions avoir un ciel voilé à nuageux mais du temps sec, ce qui est surtout à retenir est la hausse des températures puisque nous aurons 6° à 8° en début de journée, et 17° à 21° au meilleur de l’après-midi !► Qualité de l’air La qualité de l’air sera bonne aujourd’hui, grâce aux rafales de vent qui vont disperser les polluants atmosphériques. ATMO Hauts-de-France nous rappelle que les concentrations de polluants peuvent être plus importantes sur certains axes routiers fréquentés. Alors, à pied ou à vélo, adaptez votre trajet pour être moins exposés. Texte : Anne-Sophie Roquette