Météo France : les prévisions pour ce jeudi 14 mars (et pour la fin de semaine)

Vivement la semaine prochaine ! En effet si les prévisions de Météo France se confirment, nous devrions retrouver le soleil. Mais en attendant son retour, nous allons encore faire face aux perturbations et au vent !La première est présente dès ce matin.et bien sûr cette dégradation est encore escortée par, avec des rafales de 70 à 90 km/h au nord d’une ligne Amiens/Valenciennes, 60 à 70 km/h au sud de celle-ci., tandis que par le nord c’est un ciel de traîne qui va se mettre en place, ciel duquel s’échapperont quelques averses et se développeront des éclaircies qui gagneront toute la région en soirée. Le vent sera de la partie jusqu’en soirée avec des rafales de 80 à 90 km/h d’abord sur le nord des Hauts-de-France, puis sur le sud.Les cumuls de pluie sur 24 heures peuvent être importants puisque Météo France nous signale qu’ils peuvent atteindre 10 à 20 mm et sur le Boulonnais, l’Avesnois et la Thiérache 15 à 30 mm.Avec la pluiele matin, plus éparses ensuite (bruines).Au mieux, on peut espérer une fugace trouée en journée.avec des rafales de 70 à 90 km/h sur les départements côtiers, 70 km/h ailleurs. Minimales de 6 à 9°, maximales de 12 à 14°.Petit mieux mais pas pour tout le monde !surtout sur la moitié nord de la région, dans l’après-midi le vent basculé au sud va repousser les nuages vers le nord laissant alors sur le sud de la région de belles éclaircies se développer, en attendant en cours de nuit suivante le passage d’une autre zone pluvieuse., au nord d’une ligne Amiens/Lille les rafales atteindront 70 à 90 km/h, et au sud 60 à 70 km/h. Minimales de 8 à 10°, maximales de 12 à 16°.Il devrait commencer avec le « front froid » arrivé durant la nuit sur l’est de la région, à l’arrière se mettra en place un ciel de traîne « actif ».(sur les côtes), les rafales de vent seront de l’ordre de 60 à 70 km/h, et les températures en baisse par rapport à la veille : 5 à 7° pour les minimales, 9 à 12° pour les maximales.Textes : Anne-Sophie RoquetteBonne fête Mathilde !