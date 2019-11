Météo France : les prévisions pour ce jeudi 14 novembre (et pour les jours suivants)

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

Vendredi

Samedi

© METEO FRANCE

Dimanche

La perturbation arrivée pendant la nuit nous quitte par l'est ce matin. À son passage, en fin de nuit, sur l'Avesnois, la Thiérache, quelques flocons ont pu virevolter mais n’ont pas tenu au sol.La matinée se déroule sous un ciel mitigé, les apparitions du soleil devant rester furtives, et quelques averses, qui tombent en mer, peuvent réussir à toucher les côtes. Le vent est orienté au sud et reste modéré avec des pointes de l’ordre de 50 km/h en bord de mer.Embellie au programme pour l’après-midi, car de larges et belles éclaircies vont venir égayer notre journée (même si quelques gouttes restent toujours possibles en bord de mer). Nous profiterons donc de cette belle luminosité, à l’abri du vent toujours présent le long des côtes (rafales de 40 à 50 km/h) et des températures un peu fraîches.Les minimales au petit matin sont très homogènes puisque de l’ordre de 3 à 5° sur toute la région.Les maximales sont donc un peu fraîches, mais c’est tout à fait normal à cette période, elles évoluent de 7 à 9° ce qui nous place deux degrés sous la barre des valeurs généralement observées à cette période de l’année.Nous allons nous retrouver avec de l’air froid en altitude et de l’humidité en basses couches. Le ciel sera donc très nuageux à couvert, des pluies circuleront par intermittence, et des flocons pourront se mêler à la pluie aux heures les plus froides sur la Thiérache et l’Avesnois. Minimales de 1 à 5° (gelées localisées), maximales de 5 à 9°.La masse d’air sera froide à tous les niveaux et les pressions légèrement dépressionnaires, mais à l’heure qu’il est, il semblerait que le temps reste sec et relativement agréable toute la journée. Minimales de 2 à 4° (encore des gelées ponctuelles) et maximales de 4 à 9°.Si tout va bien (indice de confiance pour cette échéance de 3 sur 5) nous allons rester en marge d’un front circulant Manche. Même si le ciel semble nuageux, hormis quelques gouttes possibles sur la frange littorale, nous devrions rester au sec. Les minimales iront de 3 à 5° et les maximales de 6 à 9°.