Météo France : les prévisions pour ce jeudi 15 août (et les jours suivants)

Les jours suivants

Ce matin, le ciel sera encore souvent encombré, avant que des averses sporadiques ne s'installent sur les Hauts-de-France.Dans l'après-midi, la traîne se fait plus active avec un risque de pluies généralisées en première partie d'après-midi. Et puis en fin de journée, les averses se cantonnent à la moitié est tandis qu'ailleurs le temps devient plus calme et les éclaircies plus généreuses. On retrouvera encore du vent en pointes.Côté températures, les minimales seront de saison, de 14°C à 17°C : 15°C à Laon, 17°C à Boulogne-sur-Mer.Les maximales, elles, évoluent peu et restent sous les normales. 21°C à Lille, 22°C à Beauvais.Pour la suite de ce long pont du 15 août, vendredi, on a une petite hausse des champs de pression. Après dissipation des brumes et brouillards présents au petit jour, le soleil devrait arriver à s’imposer et à composer avec la marge d'une perturbation qui nous enverra quand même pas mal de nuages. Les températures vont de 13°C à 23°C.Samedi, le temps sera encore perturbé avec des nuages dominateurs et des pluies, qui devraient être davantage soutenues dans l’extrême sud de la Picardie. En cours de nuit suivante, on y surveillera d’ailleurs les cumuls de pluie qui pourraient être importants…Enfin, dimanche, la même dégradation tardera à se décaler. Et c'est encore une journée en demi-teinte qui nous attend. Températures de 15°C à 21°C