Météo France : les prévisions pour ce jeudi 15 mars (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour ce jeudi

Carte Météo France pour ce jeudi matin

Carte Météo France pour ce jeudi après-midi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Après une journée très douce et ensoleillée, nous nous dirigeons tout doucement vers une fin de semaine (surtout un week-end) beaucoup plus « glacial » , selon Météo France.En attendant, en ce jeudi matin, la perturbation avec des pluies faibles arrivée cette nuit se décale sur l’est de la région, à l’arrière quelques éclaircies font leur retour accompagnées d’un ciel de traîne peu actif dans un premier temps. Au passage de l’onde, le vent reste sensible (rafales pouvant atteindre 40 km/h) il est un peu plus faible à l’arrière.La dégradation nous quitte en début d’après-midi, place donc à notre fameux ciel de traîne de fiable activité, qui va se réactiver par le sud-ouest donnantCe temps instable semble remonter vers le nord de la région en fin d’après-midi, soirée. Sous les averses les plus fortes des rafales de vent (40 à 50 km/h) sont possibles.Les minimales de ce jeudi 15 mars grâce aux nuages sont en hausse 6° à 8°, les maximales sont de saison 10° (Maubeuge, Fourmies) à 14° mais fluctueront bien sûr au gré des averses ce qui est courant à cette période de l’année.l’air froid restant présent en altitude va maintenir l’instabilité sur les Hauts-de-France. Après le passage d’un front secondaire durant la nuit, la matinée semble se dérouler « au sec », et par évolution diurne à la mi-journée la traîne va reprendre de l’activité mais selon toute logique restera peu active sous un ciel variable.Aller parlons du week-end à présent ! J’espère que vous n’avez pas rangé vos doudounes ! Car l’anticyclone présent sur la Scandinavie va se rapprocher lentement vers le sud de la Norvège établissant ainsi un flux de nord-est. Or le froid est encore très présent sur le nord de l’Europe et va donc descendre sur notre territoire. Il arrive sur de l’air plus chaud (présent sur la France) ce qui va occasionnerConcrètement, après de faibles gelées matinales l’onde arrive par le nord en fin de nuit début de matinée. Ces dernières vont glisser vers le sud de la région et à l’arrière en début d’après-midi nous allons provisoirement retrouver quelques éclaircies. En soirée une nouvelle zone de nuages et donc de flocons devrait arriver. Le vent de nord-est déjà sensible le matin va se renforcer l’après-midi, il atteindra en rafales 70/80 km/h sur le littoral exposé, 60 km/h sur le Nord-Pas-de-Calais, 50 km/h sur la Picardie.Les minimales seront plus froides sur le nord avec de faibles gelées, elles seront positives sur le sud de la région. Quant aux maximales elles seront froides pour la saison 1° et 2° au nord, 3° et 4° au sud. Avec le vent sur le nord de la région le ressenti sera de -6° au meilleur de l’après-midi !, l’anticyclone sera centré sur la mer du Nord, le flux de nord-est deviendra de plus en plus sec. Nous commençons la journée avec des nuages bas sur la région (et quelques flocons virevoltant ici ou là). Par l’est, la masse d’air va s’assécher les départements du Nord et de l’Aisne vont retrouver des éclaircies dès la fin de matinée. Elles seront plus généreuses l’après-midi. Seul le sud-ouest semble conserver plus de nuages toute la journée.Le vent qui aura faibli durant la nuit reprendra dans l’après-midi moins fort que la veille puisque les rafales ne devraient pas dépasser 50/60 km/h.Les minimales seront de -3° en bord de mer, -4° dans l’intérieur (ressenti de -8°). Avec le soleil de l’après-midi, nous devrions retrouver des valeurs positives 1° à 3° (ressenti -2° à 0°). Localement sur l’ouest, une journée sans dégel n’est pas impossible à cause des nuages qui resteront plus longtemps, même si c’est tard en saison pour ce genre de phénomène.