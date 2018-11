Météo France : les prévisions pour ce jeudi 15 novembre (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Puisque le vaste anticyclone (centré pour le moment sur la Russie) continue à nous protéger et donc à influencer le temps qu’il fait, nous commençons la journée dans la grisaille. Pendant la nuit, brumes, bancs de brouillard parfois denses se sont formés et sont, bien sûr, encore présents au petit matin. Tout ceci va plus ou moins rapidement évoluer pour se transformer en nuages bas avant de se disloquer pour laisser la place au soleil dans l’après-midi, selon. Le vent de secteur est-sud-est reste faible toute la journée.Au petit matin comptez sur des températures comprises entre 3 et 9°, de 11 à 15° l’après-midi. Ce temps calme se poursuit pour la fin de semaine, mais il va devenir de plus en plus frais !, le temps sera quasi identique : Brumes et brouillards matinaux puis beau soleil. Les températures vont amorcer leur baisse surtout l’après-midi, puisque les maximales ne devraient pas dépasser 11°.Pour leMétéo France confirme ce que nous évoquions hier : La masse d’air va s’assécher et devenir plus « froide », autrement dit pas (ou peu) de grisailles matinales, un soleil omniprésent mais 1 à 4° seulement pour les minimales, 7 à 10° pour les maximales.Scénario identique pour la journée decôté ciel, l’anticyclone se décalant vers les Pays Scandinaves, il va orienter le flux un peu plus au nord ce qui nous apportera un peu plus de fraîcheur par rapport à la veille, peut-être pas au petit matin (1 à 4° prévus) mais bel et bien au meilleur de l’après-midi où les thermomètres ne devraient pas dépasser 6 à 8°.