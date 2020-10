Météo France : les prévisions pour ce jeudi 15 octobre (et les jours suivants)

Les jours suivants

Qualité de l’air

Un anticyclone, positionné pour le moment au sud-est de l’Islande, use de son influence pour nous protéger des zones de mauvais temps.Que ce soit ce matin, ou cette après-midi, la journée est plutôt agréable, même si des averses maritimes peuvent déborder surla côte, pareil pour le sud-est des Hauts-de-France où là quelques retours pluvieux restent possibles à cause d’un front faiblement pluvieux qui va toucher l’est de la France.Entre les deux, c’est un ciel peu nuageux à nuageux qui laisse passer le soleil qui va s’imposer. Le vent de secteur nord-est à nord souffle modérément, quelques pointes autour de 40 km/h sont attendues sur le littoral.Parlons des températures à présent, qui, vous l’aurez peut-être ressenti, restent fraîches, nous sommes deux degrés sous normales saisonnières, Météo France annonce de 6 à 10° ce matin (localement 5° en Avesnois) et pas plus de 10° à 13° au meilleur de la journée.Vendredi devrait commencer dans la grisaille. Après dissipation la journée restera sèche et bien ensoleillée. Les minimales seront en baisse : 3° à 7°, les maximales de l’ordre de 12 à 14°.La tendance du prochain week-end est pour le moment bien sympathique ! Nous conserverons des conditions anticycloniques. À noter juste la présence de grisailles matinales dimanche et certainement d’un peu plus de nuages que le samedi, quant aux températures, les minimales afficheront 4° à 7° samedi, 5° à 10° dimanche, et les maximales 12° à 14° samedi et 13° à 15° pour notre journée dominicale.Les Hauts-de-France conserveront une bonne qualité de l'air avec une faible concentration en polluants dans l'atmosphère.ATMO nous rappelle que chaque jour, pour calculer l'indice de l'air de la région, quatre polluants principaux sont mesurés : les particules PM10, le dioxyde de soufre, l'ozone et le dioxyde d'azote.