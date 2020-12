Météo France : prévisions pour ce jeudi 17 décembre et pour la fin de semaine

Pour fêter Gaëlle et Gaël, retour du soleil !

► Jeudi

La région se retrouve ce matin à l’arrière d’une dégradation passée dans le courant de la nuit. Elle poursuit sa route, nous quittant par l’est en début de journée, et nous laisse un ciel beaucoup plus lumineux ! À noter ce matin, quelques gouttes possibles au nord d’une ligne Lille/Montreuil.

Le vent est passé au secteur sud-ouest, il est faible à modéré et souffle en rafales sur la côte.

Le ciel va rester variable tout au long de l’après-midi. Les cumulus seront plus ou moins développés et les éclaircies plus ou moins belles. De rares averses restent malgré tout possibles sur le littoral de la mer du Nord.

► Températures

Minimales et maximales sont quasiment 4 degrés au-dessus des normales. Elles affichent 6° à 8° pour les mini, et 10° et 11° pour les maxi.

Justement, un petit point sur nos fameuses « normales » que nous évoquons souvent dans nos bulletins météorologiques !



Elles s’étalent sur une période de 30 années, mais tous les dix ans, Météo France recalcule les moyennes saisonnières. Elles permettent de caractériser le climat sur cette période et servent de référence pour les dix années à venir. Inutile de vous dire que les moyennes saisonnières d’aujourd’hui sont déjà plus élevées que celles allant de 2001 à 2010 (et que les précédentes…) attendons donc cette mise à jour des statistiques des services climatologiques de Météo France pour savoir où nous en sommes plus précisément.

Regardons maintenant le ciel de la fin de la semaine :

► Vendredi

Réveil dans la grisaille pour une bonne partie du sud de la région. Une onde pluvieuse va stagner sur la Manche. Le ciel des Hauts-de-France sera donc chargé de nuages toute la journée, et quelques gouttes (en marge de la dégradation) pourront déborder sur le littoral. Le vent de sud faible à modéré, sera plus sensible en bord de mer (quelques pointes autour de 50 km/h). Minimales de 5° à 7°, maximales de 8° à 11°.

Le premier week-end des vacances de Noël s’annonce bien arrosé !

► Samedi

Il sera maussade et pluvieux toute la journée avec des températures de 5° à 7° pour débuter la matinée, de 10° à 12° au meilleur de l’après-midi.

► Dimanche

La perturbation de la veille s’évacuera par l’est dans le courant de la matinée, elle nous laissera un ciel de traîne avec un régime d’averses pour le reste de la journée. Minimales de 7° et 8°, maximales de 9° à 11°.

► Qualité de l’air

ATMO Hauts-de-France nous informe que la qualité de l'air restera bonne sur l'ensemble de la région, les émissions de chauffage restant modérées en raison des températures douces pour la saison et les conditions favorables à la dispersion des polluants.

Texte : Anne-Sophie Roquette