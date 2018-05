Météo France : prévisions pour ce jeudi 17 mai et pour les prochains jours

Jeudi

Matin

L'après-midi



Températures

L’anticyclone est toujours centré sur l’Angleterre et nous laisse dans ce flux de nord quien provenance de la mer du Nord et. Les éclaircies vont quand même vite arriver et l’emporteront sur les nuages en fin de matinée. Le vent, bien que moins fort qu’hier, soufflera encore en rafales (50 km/h) près du littoral.les nuages auront de plus en plus de difficulté à se former, sauf sur le littoral de la mer du Nord,mais encore et toujours accompagné de ce vent d’un large secteur nord modéré avec quelques pointes autour de 40/50 km/h.

Les valeurs au lever du jour sont très homogènes et de saison 7 à 9°, les maximales deviennent un peu plus fraîches 13°/14° sur une large frange littorale, 16 à 18° dans l’intérieur.



Températures le matin

Températures l'après-midi





Vendredi



Samedi ?



Enfin la tendance pour dimanche

La situation va peu évoluer. Les hautes pressions toujours présentes sur la Grande-Bretagne vont continuer à générer ce flux de nord sur la région. Vous l’aurez deviné, bancs de nuages bas présents le matin avec quelques éclaircies, mais dans l’après-midi sous l’effet du soleil les nuages vont disparaître et tout au plus laisseront par endroit un voile d’altitude. Le vent restera modéré dans l’intérieur assez fort sur les côtes (rafales autour de 40 km/h). Les minimales s’échelonneront de 6 à 9°, les maximales de 14° sur les côtes à 18° dans les terres.Ça continue. Nuages bas le matin et ciel peu nuageux l’après-midi (sauf sur l’extrême nord), le vent se calmera (10 à 20 km/h) mais les températures minimales seront sans doute les plus fraîches de la semaine5 à 9° les maximales remonteront un peu autour de 15° le long des côtes, 17 à 19° dans l’intérieur.(Météo France mise sur un indice de confiance de 4 sur 5). Soleil le matin, nuages à la mi-journée et relégation des nuages au second plan pour terminer cette journée dominicale. Les températures vont repartir à la hausse 8 à 11° pour les minimales, 19 et 20° en bord de mer, 22 à 24° dans l’intérieur soit 6 degrés au-dessus des normales.Textes : Anne-Sophie Roquette