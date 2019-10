Météo France : prévisions pour ce jeudi 17 octobre et pour la fin de semaine

Jeudi

Le 290ème jour de l’année voit la région « coupée en deux » ! Sur le sud et l’est, nous retrouvons ce matin la perturbation arrivée hier, elle ondule sur ce secteur ne sachant pas vraiment si elle va nous quitter, tandis que plus à l’ouest, des éclaircies reviennent dans un ciel où déjà quelques averses sont possibles près des côtes. Le vent de secteur sud à sud-ouest souffle en pointes de 30 à 50 km/h.Il se poursuit avec ce ciel de traîne qui gagne du terrain, tandis qu’à l’est la dégradation s’attarde encore un peu. A noter que les averses semblent devenir plus fréquentes en fin d’après-midi sur l’ouest du Pas-de-Calais et du Nord. Le vent sera toujours présent, ses rafales atteignant même 60 km/h.Les températures restent « douces pour la période » puisque Météo France annonce 11 à 13° pour les minimales et 15 à 18° pour les maximales.Le ciel de traîne de la veille va se maintenir, mais sera à priori plus actif ! C’est surtout au nord d’une ligne Abbeville/Lille que dès la fin de matinée de bonnes averses (parfois orageuses en bord de mer ?) vont se développer, elles devraient quand même perdre de leur intensité en milieu d’après-midi. Le vent en profitera pour souffler plus fort (rafales de 40 à 50 km/h dans l’intérieur, 60 à 70 km/h sur les côtes) et les températures se maintiendront.Ciel de traîne pour tout le monde ! Donc alternance de passages nuageux, d’éclaircies, d’averses et encore du vent (surtout samedi).Néanmoins, pour dimanche, il semblerait que le temps soit moins pluvieux que les jours précédents croisons les doigts pour que cela soit le cas !Texte : Anne-Sophie Roquette