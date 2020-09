Météo France : prévisions pour ce jeudi 17 septembre et pour la fin de semaine

► JeudiLa situation reste bloquée : L’anticyclone campe sur ses bases (au nord des Iles Britanniques) et empêche la petite dépression située au large de l’Espagne de remonter jusqu’à nous.Après une nuit passée sous les nuages, c’est bel et bien le soleil qui va à nouveau s’imposer ce matin. Le vent installé au secteur nord-est souffle modérément dans les terres, il est parfois assez-fort vers la Manche (rafales 40 à 50 km/h).Les températures matinales sont très douces, Météo France annonce « au plus bas » 13° à Maroilles, et « au plus haut » 17° à Marseille-en-Beauvaisis.Le ciel de l’après-midi reste tout aussi estival, identique aussi sera le vent, seules les températures apportent un léger changement, puisque nous allons provisoirement perdre quelques degrés par endroit ce qui va permettre de rendre l’atmosphère plus agréable et respirable avec 22° à 22° sur la façade maritime, et 23° à 29° dans l’intérieur.► VendrediC’est encore une très belle journée qui nous attend ! Tout au plus quelques nuages sont attendus sur le sud de la région en fin de journée. Les minimales seront un peu plus fraîches : 11° à 14°, les maximales repartiront à la hausse par endroit: 21° à 24° sur la côte, 26° à 28° dans l’intérieur, mais jusqu’à 32° sur l’est de la région.► Pour le dernier week-end de l’été (sur le calendrier), le temps va certainement tourner à l’orage.Dès samedi matin des averses se déclenchent, elles deviennent orageuses l’après-midi et seront accompagnées de rafales de vent. Les températures seront toujours élevées pour la période : 14° à 18° pour les minimales, 23° à 25° pour les maximales sur le littoral, 27° à 30° sur le reste de notre territoire. Dimanche, le ciel sera variable, majoritairement nuageux avec des pluies passagères et toujours un risque d’orages l’après-midi. Les températures amorceront une baisse : 13° à 15° au petit matin, 23° à 26° au meilleur de l’après-midi.► Qualité de l’air : ATMO Haut-de-France nous informe que la qualité de l'air devrait être médiocre dans la région, plus particulièrement sur une partie du littoral et sur la métropole lilloise. Cette pollution est due à des concentrations assez élevées en particules PM10. Malgré la qualité de l'air moyenne, continuez à aérer votre logement, en évitant les heures les plus polluées de la journée.Texte : Anne-Sophie Roquette