Météo France : les prévisions pour ce jeudi 18 avril (et les jours suivants)

La météo jusqu'au week-end de Pâques

On a retrouvé un peu de soleil hier après-midi partout dans les Hauts-de-France, et cela augure de la situation qui nous attend dès ce jeudi et jusqu’à la fin de notre week-end de Pâques.Ce matin, déjà, on se réveille avec du grand beau temps partout, à l’exception peut-être du sud picard où le ciel sera un peu plus voilé.Mais ça ne dure pas, puisque dans l'après-midi, les éclaircies sont généralisées : dans les basses couches, le flux d'est est anticyclonique, un flux qui contribue à assécher la masse d’air.Dans ces conditions, les températures remontent pour les minimales : 7°C àet, 11°C àetDans l'après-midi, le thermomètre grimpe aussi, jusque 23 degrés : 21°C à, 22°C àetPour la suite de cette semaine et du long week-end de Pâques qui nous attend,, une belle journée encore anticyclonique, même si on garde la possibilité de quelques nuages sur l'est des Hauts-de-France dans l'après-midi. Températures : comptez entre 10 à 22 degrés., belle journée également avec de très bonnes conditions. On va pouvoir profiter d’une journée bien ensoleillée. Températures : à nouveau 10 à 22 degrés.Et puis dimanche, pour la traditionnelle chasse aux œufs, les conditions anticycloniques persistent toujours avec des températures plus élevées que les moyennes de saison :, et il ne s'agit là que des températures sous abris.