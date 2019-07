Météo France : prévisions pour ce jeudi 18 juillet et pour la fin de semaine

Jeudi

Températures

Vendredi

Samedi

Et dimanche ?

Dans la nuit, les nuages ont gagné petit à petit l’ouest des Hauts-de-France et quelques gouttes ont fini par toucher le littoral en fin de nuit. Ce matin, on retrouve un ciel couvert partout et des précipitations éparses.En journée, le ciel continue d’être chargé avec quelques faibles averses, qui par moment pourront prendre un caractère orageux.Cette dégradation finira par se décaler progressivement, et en fin de journée quelques éclaircies reviennent à l’arrière.Demain matin, les températures seront comprises entre 12 et 17 degrés12 pour Amiens et Longueau14 à Saint Omer et BavinchoveDans l’après-midi, de 19 à 25 degrés21 pour Abbeville et Nouvion23 à Lille et WambrechiesLe temps devrait se faire à nouveau calme.Temps lumineux une bonne partie de la journée, avant un voile de nuages d’altitude encore qui se met en place dans l’après-midi, à l’approche d’une nouvelle dégradation pour la journée de samedi.Températures de 11 à 26 degrésLe temps se fera instable avec des averses accompagnées de coups de tonnerre.On retrouvera un temps plus calme par le littoral en milieu d’après-midi, avec le retour de beaux passages ensoleillés. Le vent sera sensible également en pointes jusque 50 km/h.Températures de 14 à 25 degrés…La journée démarrera sous la grisaille, avant que la couverture nuageuse ne se morcèle, et laisse la place à un temps plus lumineux.Températures de 15 à 26 degrés.Texte : Thomas Leridez