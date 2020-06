Météo France : prévisions pour ce jeudi 18 juin et pour la fin de semaine

► Jeudi

Après les orages d’hier qui ont touché une bonne partie de la région, il y a pas mal d’humidité résiduelle ce matin. Des plaques de nuages bas sont présentes sur la région et sont parfois accompagnées de brouillards localisés. Les plus chanceux (à l’est) vont sans doute apercevoir de belles éclaircies, mais en fin de matinée, par le sud, se développent déjà les premières averses.

► L’après-midi

L’instabilité revient donc cet après-midi, mais dans une moindre mesure qu’hier et que les jours précédents selon Météo France. C’est un ciel variable qui nous attend, avec des averses parfois orageuses dans les terres, le littoral semble épargné, averses qui vont s’estomper en cours de soirée.

► Températures

Les températures au lever du jour sont très homogènes dans les terres, de 10° à 12°, toujours plus élevées en bord de mer, de 12° à 16°.

Les maximales évoluent peu : 17° à 19° sur la côte, 20° à 22° sur le reste de la région.

► Vendredi

Enfin l’amélioration ! La fameuse goutte froide va se décaler vers le nord et les pressions vont commencer à remonter. Nuages bas et éclaircies alterneront en matinée, tandis que dans l’après-midi les cumulus vont à nouveau bourgeonner pour délivrer quelques averses. Minimales en baisse : 8° à 13°, maximales en hausse : 20° à 23°.

► Un week-end mitigé ?

Samedi s’annonce comme la plus belle journée de cette fin de semaine ! Belles éclaircies le matin, puis alternance de périodes ensoleillés et de passages nuageux l’après-midi car en effet, même si nous bénéficierons de la protection d’une dorsale anticyclonique, une perturbation présente sur les Iles Britanniques s’annonce pour le lendemain en venant voiler le ciel en cours de nuit suivante. Températures du jour : 7° à 10° et 20° à 24°.

Dimanche les prévisions ont donc évolué. Les conditions anticycloniques auront le mérite d’atténuer la perturbation à son arrivée sur notre région, mais les nuages seront nombreux, et les pluies faibles situées sur l’ouest le matin nous quitteront par l’est dans le courant de l’après-midi, laissant revenir le soleil par l’ouest. Minimales en hausse : 11° à 15° et maximales stationnaires par rapport à la veille.

► Qualité de l’air :

La qualité de l'air devrait être moyenne sur le littoral nord, en raison de conditions météorologiques défavorables à la dispersion des particules. Le reste de la région restera vert. ATMO nous rappelle que la pollution peut toutefois être plus forte à proximité des axes routiers, alors à vélo ou à pied, privilégiez les routes peu fréquentées pour moins vous exposer.

Texte : Anne-Sophie Roquette