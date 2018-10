Météo France : prévisions pour ce jeudi 18 octobre et pour la fin de semaine

Jeudi



Températures



Vendredi



Samedi



Dimanche

Ne manquez pas notre émission spéciale "La Piscine voit plus grand"

Samedi 20 octobre à 20H15 à l'occasion de la réouverture du Musée.

Même si la nuit dernière a débuté sous les étoiles, des nuages bas sont à nouveau arrivés par les côtes et la Belgique épargnant le sud de la région où le soleil se montre déjà, tandis qu’en remontant vers le nord c’est la grisaille qui domine, le ciel est chargé de nuages qui peuvent lâcher quelques gouttes (bruines) sur la façade maritime. Le vent orienté au nord-nord-est va se renforcer pour devenir modéré, et déjà ce matin quelques pointes autour de 40 km/h sont possibles.néanmoins par rapport à hier,. Une journée plus grise sur le nord avec un ressenti moins « agréable » à cause des rafales de vent (40 à 45 km/h) qui gagnent l’ensemble de nos départements.Les températuresévoluent de, celles debaissent un peu surtout sur le Nord et le Pas-de-Calais où il fera, tandis que sur lapar endroit (19 à 21°).Au lever du jour de rares brumes, bancs de brouillard ou nuages bas peuvent être présents. Après leur dissipation,avec de moins en moins de nuages. Le vent restera sensible et les minimales iront de 7 à 9° localement 11° sur les côtes, les maximales de 19 à 21°.Samedi à part des nuages élevés qui circuleront dans le ciel, rien à signaler ! Les minimales baisseront encore 5 à 8° dans les terres, 8 à 10° en bord de mer, les maximales atteindront généralement 17 à 19° voire 20° sur le sud de la région.La fraîcheur commencera à se faire sentir avec 5 et 6° dans l’intérieur (10/11° sur la frange littorale) les maximales se rapprocheront des normales de saison 16 à 19°. Météo France indique un indice de confiance élevé pour cette échéance : 4 sur 5.Textes : Anne-Sophie Roquette