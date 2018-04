Météo France : prévisions pour ce jeudi 19 avril et pour les prochains jours

Jeudi matin

Aujourd’hui l’atmosphère devient encore plus douce (voire chaude l’après-midi) et côté ciel rien ne change !accompagné d’un vent faible de secteur sud-est.Notre jeudi après-midi reste bercé par l’astre solaire, seul changement du jour une petite brise de mer qui se met en place sur le littoral nord, et qui semble favoriser la formation de quelques cumulus sur la bande côtière du Dunkerquois au Boulonnais.Au petit matin les températures sont plus élevées qu’hier, il fait 7 à 11° dans l’intérieur, 11 à 15° sur le littoral.Les températures déjà douces le matin vont vite grimper pour atteindre au meilleur de la journéedans les terres,sur la côte.Toujours du très beau temps ! Les minimales iront de 10 à 13°, les maximales de 22 à 26° sur la région, de 17 à 21° sur la façade maritime.Même si les hautes pressions se décalent lentement nous serons toujours baignés de soleil. A noter sur le littoral de la Manche une atmosphère brumeuse pour débuter la journée. Les minimales iront de 9 à 12°, les maximales de 17 à 21° sur la côte, 21 à 25° sur le reste de la région.L’anticyclone devrait être sur la mer du Nord, la journée restera ensoleillée mais par évolution diurne quelques cumulus se formeront l’après-midi les plus menaçants pourraient lâcher de rares ondées. La fourchette des températures sera de 10 à 12° au lever du jour, de 21 à 25° l’après-midi.Textes : Anne-Sophie Roquette