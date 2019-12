Météo France : prévisions pour ce jeudi 19 décembre dans les Hauts-de-France

Ce matin, sur la façade ouest de la région, le ciel est très nuageux à couvert. En allant vers l’est, il est plus lumineux, même si un voile de nuages assez épais est présent. Le vent orienté au secteur sud-est souffle modérément, et déjà quelques pointes de 50 à 60 km/h se manifestent sur les côtes.► Dans l’après-midi, pas de jaloux, le ciel est couvert pour tout le monde, et sous les nuages les plus épais, quelques gouttes anecdotiques peuvent tomber. Le vent souffle en rafales sur l’ensemble de nos départements, de 40 km/h dans l’intérieur, à 60 km/h sur le littoral.► Les températures sont plus que douces pour la période !Ce matin elles affichent une fourchette allant de 6° (à Bavay, et Landrecies) à 8° de Malo-les-Bains à Senlis. Et cette après-midi, 12° à 15° (comme mardi !).Nouvelle journée sous l’influence de la perturbation située à l’ouest de l’Irlande. Cette fois-ci elle va traverser la région d’ouest en est dans la matinée, pour nous laisser sous un régime d’averses l’après-midi. Le vent sera également de la partie (rafales autour de 60 km/h généralisées). Les températures vont perdre quelques degrés : Minima de 6° à 8°, maxima de 11° à 13°.La tendance pour ce week-end qui correspond à l’hiver astronomique, mais aussi au coup d’envoi des vacances de fin d’année, ne nous laisse pas espérer d’embellie !Samedi sera en effet humide et venteux (rafales de 50 km/h dans les terres, proches de 80 km/h sur la côte). A la pluie et au vent, il faut aussi ajouter que la baisse des températures se poursuit : 5° à 7° pour les minimales, 8° à 11° pour les maximales.Et dimanche, avec un indice de confiance de 4 sur 5, la perturbation de la veille nous quittera, laissant de l’air froid à tous les niveaux, le temps sera variable, mais les nuages resteront majoritaires, et bien sûr nous aurons par moment des passages pluvieux. Le vent sera toujours de mise avec des rafales généralisées, proches de 60 km/h. Quant aux températures, elles seront proches des valeurs de saison !► Qualité de l’air avec ATMO HDF : les Hauts de France conserveront une bonne qualité de l'air, avec des concentrations en polluants qui resteront faibles.Textes : Anne-Sophie Roquette