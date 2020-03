Météo France : prévisions pour ce jeudi 19 mars et pour la fin de semaine

► JeudiCette nuit, les nuages bas se sont imposés devenant plus épais en fin de nuit.Ce matin, nous conservons ce ciel encombré avec des ondées éparses de manière anecdotique.Au fil des heures, la situation perdure. Pas d’évolution attendue. Nous aurons plus de luminosité dans le sud picard.Le vent est faible orienté Nord-Est. Quelques rafales possibles en soirée sur la côte.► Températures dans les hauts-de-FranceLes températures seront comprises entre 5 et 8°5° à Lille et à Lomme6° à SenlisLes maximales seront comprises entre 10 et 17°, c’est doux pour la saison.14° à Valenciennes, 16° à Beauvais.► VendrediC’est officiellement le printemps !Le ciel sera encore encombré avec des pluies faibles en début de matinée, avant que le temps ne redevienne assez sec, assez vite, et surtout de manière ensoleillée.► SamediUn début de week-end avec une journée partagée entre nuages et éclaircies.