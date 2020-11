Météo France : prévisions pour ce jeudi 19 novembre et pour les prochains jours

► JeudiMalgré des pressions élevées en surface, un couloir dépressionnaire en altitude nous a apporté une perturbation faiblement pluvieuse mais bien venteuse qui a traversé la région dans la nuit. Ce matin, nous nous retrouvons dans un contexte de traîne, avec des averses qui se concentrent principalement sur la moitié sud des Hauts-de-France. Le vent d'ouest est modéré à assez fort, avec, depuis la nuit, des rafales voisines de 70 à 90 kilomètres par heure au littoral, 40 à 60 dans l'intérieur.► Cet l'après-midi, les averses se généralisent à l'ensemble de nos départements pour cesser en seconde partie de nuit suivante. Le vent de nord-ouest se fait faible à modéré, mais les rafales persistent : 70 à 80 kilomètres par heure sur le côtier, 40 à 60 dans les terres.► TempératuresLes minimales restent 3° au-dessus des moyennes et s'échelonnent de 6 à 9° d'est en ouest.Les maximales, 2° au-dessus des valeurs dites de saison, affichent 11 ou 12 quasiment partout et jusque 13 dans le Beauvaisis.► Vendredi, la journée débute sous un ciel généralement encombré, plus lumineux toutefois au sud, puis, à la mi-journée arrive une dégradation faiblement pluvieuse qui se généralise à la région dans la nuit. Le vent est faible à modéré, minimales 2 à 6°, maximales 9 à 13.► Samedi, le ciel reste encombré et pluvieux au nord, plus variable au sud, sous des températures en hausse : 4 à 10° au matin, 9 à 14 l'après-midi, un scénario que l'on retrouve à l'identique.► Dimanche, avec un ciel toujours bien encombré et faiblement pluvieux au nord, un vent de sud-ouest faible à modéré, des minimales de 6 à 11°, et des maximales de 11 à 13.► Qualité de l'airCe jeudi, les polluants atmosphériques resteront à un niveau faible sur les Hauts-de-France et la qualité de l'air continuera donc d'être bonne.Rappelons que la qualité de l'air est calculée avec les mesures de 4 polluants : les particules PM10, le dioxyde de soufre, l'ozone et le dioxyde d'azote. Toutes les infos sur atmo-hdf.frTexte : Paul Renard