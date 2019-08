Météo France : prévisions pour ce jeudi 1er août (et pour la fin de semaine)

Jeudi

Pas de grand changement à attendre côté météo.Les pressions restent faiblement anticycloniques et la masse d’air tend à s’humidifier. Conséquence : la journée commence sous un ciel nuageux dans le bandeau central de la région, alors qu’aux extrémités nord et sud les passages ensoleillés seront déjà présents.En journée, le soleil confirme sa présence, avec des éclaircies qui s’imposent progressivement. Le coin le plus nuageux se situe à priori dans un triangle Valenciennes-Amiens-Laon.Les températures minimales suivent les normales de saison, de 10 à 17 degrés11 à Saint Quentin et Fonsomme14 à Lille et Sainghin en MélantoisLes maximales, elles, évoluent légèrement au-dessus des normales, de 20 à 27 degrés23 à Dunkerque et Brouckerque26 à Compiègne et La Croix Saint OuenLe temps sera changeant, alternant entre nuages et belles éclaircies.Quelques gouttes pourront encore être présentes du côté des frontières avec la Belgique, mais dans l’ensemble ciel agréable en perspective.Températures de 15 à 24 degrés.Nous restons avec des hautes pressions et c’est une journée lumineuse qui s’annonce. Le temps devrait être bien ensoleillé.Le soleil domine aussi et les nuages n’impactent pas l’impression de beau temps.Températures de 15 à 28 degrésC’est donc une belle fin de semaine qui s’annonce, idéale pour celles et ceux d’entre vous qui vont démarrer leurs vacances.Texte : Thomas Leridez