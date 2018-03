Météo France : les prévisions pour ce jeudi 1er mars (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour ce jeudi

On va laisser derrière nous les -10 degrés que l’on a pu encore relever ce mercredi dans la région pour regarder un thermomètre qui va remonter progressivement. La goutte froide de ces derniers jours se décale, et une perturbation en profite pour remonte sur le nord du pays,mais surtout dans la Somme et l Oise. Attention également à la possibilité de pluies verglacantes sur l'ouest le matin, comme en début d après-midi. Soyez évidemment très prudents… Au fil des heures, les précipitations s'estompent. On garde principalement un ciel couvert, à quelques éclaircies près et on retrouvera encore du vent toute la journée, avec des pointes autour de 50 ou 60 km/h.Les températures remontent ou plutôt, elles sont moins basses. -5°C à Valenciennes et Bruay-sur-l'Escaut. -4°C à Dunkerque et Grande-Synthe. Dans l'après-midi, on sentira quand même la différence, ne serait ce qu'avec ce mercredi puisque ça n'a pas dégelé. 2°C à Saint Omer et Arques. 4°C à Lille et Wattrelos., la dégradation continue de circuler sur notre région avec la mise en place d’une masse d air plus douce mais aussi plus humide. Des averses neigeuses sont attendues un peu partout, de manière continue mais faible. Températures de -1 à 4 degrés.un nouveau front perturbé nous aborde, mais de manière atténuée…donc on attend uniquement quelques pluies qui remontent par le sud. Températures de 0 à 8 degrés.Et puis dimanche, encore un temps perturbé avec de la pluie intermittente et des températures qui seront toutes positives, de 1 à 9 degrés.