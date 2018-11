Météo France : prévisions pour ce jeudi 1er novembre et pour la fin de semaine

Jeudi

Températures

Vendredi

Samedi

Et puis dimanche

Ce matin,, associées à un petit front perturbé. Les pluies pourraient être temporairement continues. Ailleurs, un ciel chargé mais sec.. On ne parle ici que de précipitations faibles. Quant au vent, il se renforce en mi-journée, avec des rafales autour de 50 km/h sur le littoral, passagèrement 60 sur les caps.7 à Lille et Pérenchies9 à Dunkerque et Capelle la Grande13 à Valenciennes et Somain13 toujours à Boulogne-sur-mer et WimereuxUne fois les derniers restes humides évacués par l’est, le ciel se dégage, grâce à une nette hausse des champs de pression et la présence d’un anticyclone centré sur la région.La masse d’air en revanche se fera plus fraîche.Températures de 4 à 11 degrés sur la journéeavec quelques brumes possibles au lever du jour, mais. Les éclaircies seront franches. En revanche, on a un rafraîchissement des températures minimales attendues avec de faibles gelées possibles.avec toutefois un peu plus de nuages en se rapprochant du bord de mer puisqu’on évoluera en marge d’une perturbation qui circule sur la manche et la Bretagne, mais elle restera bloquée par les Hautes Pressions.Températures de 4 à 14 degrés.