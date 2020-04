Météo France : prévisions pour ce jeudi 2 avril et pour la fin de semaine

► JeudiDes nuages ont déjà commencé à s'installer en cours de nuit sur une frange ouest du Pas-de-Calais et de la Somme. Le temps est donc plus mitigé ce matin sur l’ouest de la région entre nuages plus ou moins prédominants et des éclaircies, alors qu’à l'est c’est le soleil qui domine. Le vent de nord-ouest est faible à parfois modéré.Dans l’après-midi les nuages envahissent la région même si quelques apparitions du soleil restent possibles par place et par moments. A noter la possibilité sous les nuages les plus épais (et plus particulièrement en fin de journée et soirée) de petites pluies possibles sur les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme. Le flux d'ouest à nord-ouest se renforce en cours de journée avec des pointes autour de 40 km/h sur le littoral.► TempératuresCôté températures minimales, avec les nuages arrivés durant la nuit sur le nord-ouest, nous observons une nette remontée des valeurs avec 2° à 7°. Ce qui n’est pas le cas sur le reste de la région, où des gelées vont persister de -3° à 0°.Les maximales sont quasi identiques à celles d’hier : 11° et 12°.► Vendredi : Le ciel s'annonce chargé toute la journée. Les nuages pourront de temps en temps laisser passer quelques rayons de soleil, il y aura aussi de faibles précipitations (petites pluies ou bruines). En fin de journée grâce à une « poussée anticyclonique » les pluies vont régresser en fin de journée pour disparaître en soirée. Flux de nord-ouest assez sensible (30 à 40 km/h). Plus de gelées matinales (4° en moyenne)► Samedi : Les conditions anticycloniques vont se renforcer ! Un peu de grisailles matinales puis belle évolution avec le retour d’éclaircies dans un ciel variable. Les maximales atteindront voire dépasseront les températures de saison : 16° !► Dimanche : Le voilà le printemps (pour un jour seulement)! Du soleil, quelques pointes de vent du sud autour de 30/40 km/h l’après-midi et des maximales qui atteindront ou dépasseront 20° en attendant le retour d’un temps plus perturbé pour lundi !Texte : Anne-Sophie Roquette