Météo France : les prévisions pour ce jeudi 2 janvier (et pour les jours à venir)

Ce jeudi

Les températures

Vendredi

Samedi et dimanche

Le gris est encore la couleur dominante du ciel en ce deuxième jour de l’année. La situation n’évolue guère en effet et les hautes pressions maintiennent l’humidité en basses couches, selon Météo France. Dès le lever du jour, le ciel se révèle couvert et bas et quelques petites pluies traversent la Picardie d’est en ouest. Le flux de secteur sud est faible à 10 kilomètres par heure.Il va se renforcer dans l’après-midi, avec des rafales pouvant atteindre 60 kilomètres par heure à la côte, 30 à 40 dans les terres. Cela nous amène une petite amélioration sur le nord-ouest où quelques trouées parviennent à percer, tandis que partout ailleurs l’ambiance générale reste grise.Les minimales sont en légère hausse et les gelées matinales devraient se limiter à l’est du territoire où l’on relève 0 à 1°, 2 à 3 plus à l’ouest et au sud.Les maximales sont, elles aussi, en hausse, avec 7° à Laon, 8 sur Amiens, 9 vers Saint-Omer et jusque 11 pour Boulogne par exemple.Gris et faiblement pluvieux, tel s’annonce vendredi, avec le passage d’une petite dégradation qui se décale vers l’est dans l’après-midi. Après une brève amélioration sur le nord-ouest, de nouvelles petites précipitations arrivent en soirée. Les minimales affichent 4 à 6, les maximales 8 à 10.Des éclaircies se développent en cours de journée, mais les nuages reviennent par les frontières en fin de journée. Dimanche voit le retour de la grisaille.