Météo France : prévisions pour ce jeudi 2 juillet et pour les prochains jours

► JeudiC’est un ciel variable qui nous accompagne pour débuter le deuxième jour du mois de juillet. Nous sommes aujourd’hui sous un ciel de traîne, peu actif. Il délivre des averses ça et là sur la région, et tout ceci nous est proposé avec un vent d’un large secteur ouest faible à modéré dans l’intérieur, modéré à assez fort sur la côte.Au fil de l’après-midi, la masse d’air va s’assécher par l’ouest, de belles éclaircies vont faire leur retour sur le littoral, tandis que les dernières averses vont nous quitter par l’est en soirée et disparaitront en cours de nuit suivante. Le vent sera soutenu sur toute la région.► TempératuresAu petit matin nos thermomètres affichent 13° à 15°, tandis que l’après-midi ils perdent quelques degrés par rapport à hier mais les valeurs du jour sont de saison : 18° à 22°.► VendrediA priori, ce sera la plus belle journée de la semaine ! Une petite poussée anticyclonique permettra en effet de maintenir au loin les zones de mauvais temps. Peu de nuages dans le ciel des Hauts-de-France et un temps doux (12° et 23° pour les moyennes), néanmoins le vent sera toujours sensible sur la zone littorale.► SamediÇa commence bien, pour se terminer sous les nuages et la pluie ! Les premières pluies touchent la côte de la Baie de Somme au Calaisis à la mi-journée, elles progressent lentement dans l’intérieur et semblent pour cette journée, épargner une bonne partie de la Picardie qui sera tout de même sous une importante couche nuageuse. Le vent de sud-ouest soufflera en rafales sur le littoral. Les températures évolueront peu.► DimancheLe temps sera doux, pluvieux (bruines) et venteux une bonne partie de la journée, bref une journée à vite oublier !► Qualité de l’airLa qualité de l’air reste bonne aujourd’hui sur les Hauts-de-France.Petit conseil d’ATMO : Réduire nos déchets permet aussi de réduire la pollution liée à leur traitement. Evitez l'achat de produits suremballés, et privilégiez les alternatives durables aux produits jetables.► Météo des plages jeudi 2 juilletLes averses du matin vont s’estomper l’après-midi. De belles éclaircies vont petit à petit faire leur retour d’où un indice UV de 7 (fort) prévu entre 12 heures et 16 heures. L’eau de baignade est à 18° dans la Baie de Somme, 17° ailleurs, et les températures sur le sable « un peu fraîches » 18° et 19° surtout avec les rafales de vent de 40 à 50 km/h (vent de force 6). Quant à la mer, par rapport à l’exposition au vent d’ouest, elle sera peu agitée à agitée.Texte : Anne-Sophie Roquette