Météo France : les prévisions pour ce jeudi 2 mai (et pour la fin de semaine)

Jeudi



Dans l’après-midi

Températures



Les prévisions de Météo France pour les prochains jours



Vendredi



Samedi et dimanche

En début de matinée, elle donne quelques pluies faibles sur le littoral, ainsi que sur l’Aisne, tandis qu’entre les deux, le ciel est chargé, mais globalement sec, selon Météo France. Les ondées sur l’est s’évacuent dans la matinée, mais celles de l’ouest gagnent progressivement du terrain et prennent un caractère instable.Les averses se font plus fréquentes, notamment sur l’est des Hauts-de-France, où elles peuvent prendre un caractère orageux. Le vent, d’un large secteur ouest se renforce, donnant des pointes autour de 40 kilomètres par heure. Notons enfin que les cumuls pour la période restent assez faibles : de simples traces à 3 millimètres sur l’ouest, 2 à 5, localement 7 à 8, sur l’est.Les minimales restent néanmoins assez douces : 8 à 11 à la côte, 7 à 9 dans les terres, mais les maximales repartent à la baisse, avec 14 ou 15° partout.Nous retrouvons un ciel de traîne encore bien nuageux mais nettement plus calme, même si quelques averses persistent encore ici ou là. Températures 7 à 15°.Dans la nuit, circule une nouvelle dégradation qui arrive par le nord, porteuse de pluies continues et d’un nouveau renforcement du vent, voire même un peu de neige sur l’Aisne et l’Avesnois, avant de nous laisser un ciel de traîne ponctué d’averses, scénario que nous retrouvons dimanche, le tout sous des températures revues à la baisse !Textes : Paul Renard