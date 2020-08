Météo France : les prévisions pour ce jeudi 20 août et pour le week-end

Températures

Les averses d'hier ont quitté la région ce jeudi au réveil, mais pas la grisaille ! Les nuages seront encore bien présents, même s’ils devraient laisser passer le soleil quand même, selon Météo France. En fin de matinée, l’ambiance s’éclaircit.Dans l'après-midi, on retrouve des conditions plutôt calmes dans l’intérieur. En revanche, plus à l’ouest, on garde encore la possibilité de quelques gouttes.Notons de plus que le flux continental amène un réchauffement de la masse d’air, d’où des températures qui grimpent en flèche. 15 à 20 degrés déjà ce matin.Dans l'après-midi, c’est reparti pour un tour !En début de journée, le temps sera couvert à la mer, accompagné de quelques gouttes. Des éclaircies se développent ensuite, avant une après-midi qui finira sous les averses. Elles pourraient par moment être orageuses.Températures de l’air à 25/26 degrés, dans l’eau de 20 ou 21 degrés.Le vent sera de secteur sud-ouest 5 à 15 nœuds. Il s’oriente en soirée d’ouest à nord-ouest. Dans tous les cas, des rafales sont attendues autour de 60 km/h. Quant à la mer, elle devrait être peu agitée.L’indice UV lui remonte par rapport à ces derniers jours, il avoisinera les 5.Vendredi, dans une atmosphère encore chaude, les éclaircies devraient davantage dominer à l’ouest. Plus à l’est, les nuages sont plus épais et pourront toujours amener quelques averses éparses. Le vent se renforce bien, autour de 60 km/h. Et les températures restent chaudes.Samedi, ciel variable, plus chargé à partir de la fin de matinée, où des averses s’invitent d’abord à la côte et ensuite dans les terres.Enfin dimanche, le temps sera plus frais, avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies, et un peu de vent également en rafales.Ce jeudi, la qualité de l'air sera moyenne dans le Nord aux alentours de Valenciennes et de Maubeuge, ainsi que dans les départements de l'Oise et de l’Aisne. En effet, les températures plus élevées entraîneront une légère augmentation des concentrations en ozone.Dans le reste de la région, la qualité de l'air devrait rester bonne.Plus d'informations sur www.atmo-hdf.fr