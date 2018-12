Météo France : prévisions pour ce jeudi 20 décembre (et la fin de semaine)

Vendredi

Unsous un ciel de traine plus actif qu’hier, c’est ce que nous annonce Météo France. Dans un ciel chargé de nuages laissant moins de place aux éclaircies qu’hier, les averses sont, dès ce matin, plus présentes voire plus marquées sur le nord-ouest du territoire (en toute fin de nuit un coup de tonnerre s’est peut-être fait entendre près de chez vous !).Le vent est toujours modéré à assez-fort (rafales de 40 à 60 km/h dans l’intérieur, 60/70 km/h sur le littoral). Lessont ce matin 4 degrés au-dessus des normales.va garder les mêmes ingrédients, le seul changement à noter est la, qui pourront dépasser les(les cumuls de pluie sur la journée seront de 10 à 15 mm voire 25 mm sur le nord-ouest de la région, ailleurs elles iront de traces à 3 mm).Même si avec le vent nous n’allons peut-être pas le ressentir,ce qui nous place 5 degrés au-dessus des températures généralement observées à cette période de l’année. Cette douceur va d’ailleurs se poursuivre jusqu’à dimanche !Dans la nuit de jeudi à vendredi. La journée de vendredi va donc commencer sous les nuages et la pluie, à la mi-journée la dégradation nous quittera par l’est et nous passerons l’après-midi sous un ciel de traine peu actif qui semble (à l’heure qu’il est) se « découvrir » au fil des heures. Hélas le vent sera toujours de la partie avec des rafales voisines de 75 km/h dans l’intérieur, 85 km/h le long des côtes. Minimales de 5 à 8°, maximales de 12 à 14° et dire que ce sera l’hiver sur le calendrier !Ledevrait commencer avec un, le vent d’ouest restera sensible avec des pointes de 65 à 75 km/h. La douceur sera toujours de mise :Terminons avec la tendance pour(rafales de 50 à 60 km/h dans les terres, 60 à 70 km/h sur la façade maritime), avec des minimales de 7 à 9°, et des maximales de 12 à 13°.