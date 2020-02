Météo France : prévisions pour ce jeudi 20 février et pour les prochains jours

► JeudiCe matin, le ciel des Hauts-de-France est nuageux à couvert. Quelques gouttes peuvent même s’échapper des nuages sur la moitié sud de la région. Le vent de secteur sud-sud-ouest est déjà de la partie, avec des rafales de 40 à 80 km/h d’est en ouest.Dans l’après-midi, le front froid actif de la perturbation du jour va arriver par l’ouest. A priori, ces pluies soutenues semblent arriver en fin de journée pour nous quitter au plus tard en milieu de nuit prochaine. Le passage du front actif va hélas engendrer un renforcement du vent qui tout au long de l’après-midi aura déjà soufflé en rafales de 50 à 80 km/h, puisque Météo France annonce 80 à 110 km/h durant l’épisode pluvieux.► TempératuresLes températures du petit matin sont en hausse par rapport à hier, 5 à 7°, les maximales également 10 à 13° soit des valeurs supérieures de trois degrés par rapport aux normales saisonnières.► VendrediPlus les heures passent, plus cela se confirme, cette journée du 21 février est bel et bien la plus belle journée de la semaine ! Elle débutera sous un ciel de traîne peu actif pour ensuite donner de belles et franches éclaircies. Le vent sera faible à modéré avec quelques pointes autour de 40 km/h sur le littoral. De petites gelées localisées sont possibles dans les terres, car les minimales sont en baisse de 1° à 6° (du sud au nord de la région), les maximales s’échelonneront de 9° à 11°.► La tendance du week-end : Encore du vent et des nuages !C’est un week-end plutôt maussade qui s’annonce, avec un temps mitigé samedi, qui verra l’arrivée d’une nouvelle perturbation par le nord-ouest en journée. Le vent de sud-ouest à ouest sera modéré, des rafales accompagneront la dégradation (de 60 à 90 km/h).Minimales de 3° à 8°, maximales de 10 à 12°.► Enfin dimanche, la zone de mauvais temps arrivée la veille semble onduler toute la journée sur notre territoire, le ciel devrait rester couvert, faiblement pluvieux, avec encore et toujours des rafales de vent (60 à 90 km/h). Seule « consolation » la douceur des thermomètres : 8° à 10° au petit matin, 12° à 14° au meilleur de la journée.Texte : Anne-Sophie Roquette► Qualité de l’airATMO Hauts-de-France prévoit une bonne qualité de l'air, avec des conditions de dispersion des polluants qui resteront favorables, comme ces derniers jours. Pour limiter la pollution de l'air, nous pouvons adapter nos déplacements : préférez le vélo ou les transports en commun à la voiture individuelle