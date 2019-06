Météo France : les prévisions pour ce jeudi 20 juin (et pour les prochains jours)

Jeudi

Températures





Les prévisions de Météo France pour les prochains jours



Vendredi

Samedi

Dimanche

Les dernières averses de la nuit nous quittent par l’est de la région ce matin. Et qui revient après la pluie ? Le soleil ! Certes il est accompagné de quelques nuages mais la suite de la journée s’annonce au sec, selon Météo France.La preuve dans l’après-midi, Météo France affirme que les éclaircies vont devenir de plus en plus larges, donc nous aurons de moins en moins de nuages ! Petit bémol avec le vent sensible sur la façade maritime (pointes de 40 à 50 km/h).Les températures accusent une baisse mais restent bien agréables, 12 à 14° dès potron-minet, 17 à 21° au meilleur de l’après-midi.Voilà l’été, voilà l’été….Que dire de plus ?? Toutes les conditions sont réunies pour passer une excellente journée sous un ciel peu nuageux, et une belle fête de la musique au sec, ou un bon feu de la Saint Jean qui a lieu ce soir-là à Long dans la Somme (l’un des plus beaux de France enfin LE plus beau de France !)Nous serons sous le soleil. Histoire de dire quelque chose, signalons la présence de quelques nuages élevés… Quant aux températures, les maximales vont repartir à la hausse 23° en moyenne.Les prévisionnistes de Météo France n’ont pas mis de nuages sur la carte, il va faire beau et de plus en plus chaud (14° et 28° pour les moyennes) nous dirigeons-nous vers un « nouveau coup de chaud » ? À suivre !Textes : Anne-Sophie Roquette