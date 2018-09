Météo France : les prévisions pour ce jeudi 20 septembre (et pour la fin de semaine)

Jeudi



Pour débuter ce 20 septembre, comme les jours précédents, de nombreux nuages bas sont présents, arrivés en fin de nuit ils occupent une bonne moitié ouest de la région.toujours orienté au sud-ouest, après avoir fait une petite pause cette nuit,mais 50 à 60 km/h sur la partie la plus exposée de la côte.voile de nuage qui pourra être parfois assez dense. Quant aux rafales elles vont se généraliser, donc toucheront toute la région.Les températures sont encore doucesdans les terres, 17° en bord de mer dès potron-minet, les maximales restent stationnaires par rapport à hier,En seconde partie de nuit un front froid actif va balayer la région. Ce qui implique le passage de pluies parfois modérées accompagnées de fortes rafales de vent (jusqu’à 100 km/h sur littoral du Pas-de-Calais)Dans la matinée de vendredi, nous passerons à l’arrière de cette dégradation et nous nous retrouverons sous un ciel de traîne, peu actif le matin, avec des averses possibles l’après-midi. Le vent va rester soutenu (rafales de 50 à 70 km/h sur la région) et l’autre « fait marquant » de cette journée sera bel et bien « la chute libre des températures maximales » : 19° au meilleur de la journée !Ça devrait être une journée de transition, le ciel voilé du matin s’épaississant l’après-midi allant même jusqu’à lâcher quelques gouttes en soirée, quant aux températures moyennes du dernier jour de l’été (sur le calendrier) elles seront encore plus fraîches 11° et 18°.L’automne commencera avec un ciel nuageux le matin, couvert avec des pluies intermittentes l'après-midi, et une légère remontée des maximales (21°).Textes : Anne-Sophie Roquette